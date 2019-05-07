На юге Азербайджана задержаны участники наркоцепочки

В результате очередного успешного оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками регионального отдела Главного управлении по борьбе с наркотиками в Южном округе министерства внутренних дел Азербайджана, были задержаны лица, занимающиеся незаконным оборотом и куплей-продажей наркотических веществ.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, во время проведенной на территории Лерикского района операции полиция задержала жителя Лянкяранского района Афгана Агаева при попытке сбыта 1 кг 210 гр опиума за 7000 манатов. В своих показаниях он сообщил, что приобрел наркотические вещества у знакомого по имени Ильхам за 4000 манатов.

В продолжение оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела, был задержан и передан следствию занимающийся сбытом наркотических веществ житель Лянкярана Ильхам Аскеров. Он в показаниях признал, что продал А.Агаеву опиум и сообщил, что приобрел это наркотическое вещество за 1800 манатов у неизвестного следствию гражданина Ирана.

В ходе еще одной операции, проведенной сотрудниками отдела, за незаконный оборот наркотических веществ был задержан житель Лянкярана Мушфиг Шукюров. Во время личного осмотра у него был найден сверток с 405 гр засушенной марихуаны.

По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, в отношении задержанных по решению суда принята мера пресечения виде ареста.