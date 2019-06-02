На юге Азербайджана произошло смертельное ДТП - ФОТО

В Лянкяранском районе Азербайджане произошла дорожная авария со смертельным исходом; есть пострадавший.

Как передаёт южное бюро Report, ДТП было зарегистрировано на 185-ом км автомобильной магистрали Алят-Астара, на территории города Лиман.

Микроавтобус марки Mercedes с государственным регистрационным знаком "99-BP-220" под управлением жителя города 1984-го года рождения Шюшяханова Ихтияра Фатулла оглу столкнулся с двигавшимся в том же направлении легковым автомобилем марки Renault Laguna с государственным регистрационным знаком "90-PN-921" под управлением жителя Джалилабадского района Рзаева Илькина.

После столкновения микроавтобус вышел из под управления и врезался в находившееся вне дороги бетонное ограждение и железный забор. В результате, находившийся в микроавтобусе пассажир - житель города Рзаев Вюгар Эвез оглу 1983-го года рождения - от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель же Mercedes получил закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом левого колена. Пострадавший был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.

По факту ведётся расследование.