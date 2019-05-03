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На юге Азербайджана пешеход попал в реанимацию в результате аварии

На юге Азербайджана пешеход попал в реанимацию в результате аварии

В Лянкяранском районе Азербайджана автомобиль сбил пешехода.

Как передаёт южное бюро Report, авария произошла в селе Бурджали.

Житель посёлка Гиркан Азизов Азиз Идрис оглу на автомобиле марки "ВАЗ-2107" (42-BT-107) сбил жителя села Бурджали, 28-летнего Губадова Фариза Наиб оглу.

В результате пешеход получил тяжёлые травмы тела. Водитель доставил пешехода на своём автомобиле в Лянкяранскую районную центральную больницу. После предварительного обследования и оказания медицинской помощи пострадавший был помещён в отделение реанимации.

По факту ведётся расследование.

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