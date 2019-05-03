На юге Азербайджана пешеход попал в реанимацию в результате аварии

На юге Азербайджана пешеход попал в реанимацию в результате аварии

3 мая, 2019 00:48

https://report.az/storage/news/87833fcb60f8db5b0494e9326c2cba86/8e83d361-bbb4-4318-80a4-1a290aad796c_292.jpg В Лянкяранском районе Азербайджана автомобиль сбил пешехода. Как передаёт южное бюро Report, авария произошла в селе Бурджали. Житель посёлка Гиркан Азизов Азиз Идрис оглу на автомобиле марки "ВАЗ-2107" (42-BT-107) сбил жителя села Бурджали, 28-летнего Губадова Фариза Наиб оглу. В результате пешеход получил тяжёлые травмы тела. Водитель доставил пешехода на своём автомобиле в Лянкяранскую районную центральную больницу. После предварительного обследования и оказания медицинской помощи пострадавший был помещён в отделение реанимации. По факту ведётся расследование.

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