На юге Азербайджана 20-летний парень утонул в бассейне

В Лянкяранском олимпийском спортивном комплексе утонул человек.

Как передаёт южное бюро Report, инцидент произошёл в плавательном бассейне комплекса.

Житель села Шилявар Лянкяранского района 20-летний Бабаев Фахраддин Адалят оглу задохнулся в воде. При помощи окружающих Ф.Бабаева вытащили из воды, однако его жизнь спасти не удалось. Обстоятельства происшествия пока ещё неизвестны.

Тело было передано Лянкяранскому отделению Объединения судебной медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения обследования. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.

По факту ведётся расследование.