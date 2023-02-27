На Ясамале задержаны три женщины за продажу наркотиков

В Ясамальском районе задержаны три женщины за продажу метамфетамина

В Ясамальском районе задержаны три женщины за продажу метамфетамина (“пати”).

Об этом Report сообщили в МВД Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 26-го отдела полиции Ясамальского районного управления полиции, на проспекте Наримана Нариманова и улице Гадирли, выявлены лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

При осмотре задержанных сотрудниками полиции М.Гулиевой, ее матери А.Гулиевой и А.Алиевой и в ходе обысков в их домах было обнаружено и изъято большое количество героина и метамфетамина.

По факту проводится расследование.