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На Ясамале задержаны три женщины за продажу наркотиков

На Ясамале задержаны три женщины за продажу наркотиков В Ясамальском районе задержаны три женщины за продажу метамфетамина
Происшествия
27 февраля 2023 г. 12:36
На Ясамале задержаны три женщины за продажу наркотиков

В Ясамальском районе задержаны три женщины за продажу метамфетамина (“пати”).

Об этом Report сообщили в МВД Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 26-го отдела полиции Ясамальского районного управления полиции, на проспекте Наримана Нариманова и улице Гадирли, выявлены лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

При осмотре задержанных сотрудниками полиции М.Гулиевой, ее матери А.Гулиевой и А.Алиевой и в ходе обысков в их домах было обнаружено и изъято большое количество героина и метамфетамина.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYasamalda “patı” satan 3 qadın saxlanılıb

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