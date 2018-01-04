 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Ясамале юноше нанесено 6 ножевых ударов

    Пострадавший получил ножевые ранения в область шеи и тела

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, Фарид Рафик оглу Сулейманов 1991 г.р. на проспекте Метбуат, напротив здания более известного как "три короны" вступил в рукопашную с лицом, имя которого пока неизвестно.

    При этом Ф.Сулейманову в область шеи и тела в целом было нанесено 6 ножевых ударов. Раненый при помощи водителя такси был помещен в Клинический медицинский центр № 1.

    По факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi