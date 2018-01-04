На Ясамале юноше нанесено 6 ножевых ударов

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, Фарид Рафик оглу Сулейманов 1991 г.р. на проспекте Метбуат, напротив здания более известного как "три короны" вступил в рукопашную с лицом, имя которого пока неизвестно.

При этом Ф.Сулейманову в область шеи и тела в целом было нанесено 6 ножевых ударов. Раненый при помощи водителя такси был помещен в Клинический медицинский центр № 1.

По факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется расследование.