​На Ясамале автомобиль сбил пожилого мужчину

В Баку пешеход тяжело пострадал в результате ДТП.

Как передает Report, инцидент произошел на территории Ясамальского района.

На улице Шарифзаде Тахир Мамедов Али оглу 1956 года рождения был сбит автомобилем, пытаясь перейти дорогу.

В результате пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Он был доставлен в больницу в карете скорой помощи.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Из-за тяжелого состояния мужчину поместили в реанимацию.

По факту ведется расследование.

Рамин Шахбазов