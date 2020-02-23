 Наверх

На Ясамале автомобиль сбил пожилого мужчину

​На Ясамале автомобиль сбил пожилого мужчину

В Баку пешеход тяжело пострадал в результате ДТП.

Как передает Report, инцидент произошел на территории Ясамальского района.

На улице Шарифзаде Тахир Мамедов Али оглу 1956 года рождения был сбит автомобилем, пытаясь перейти дорогу.

В результате пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Он был доставлен в больницу в карете скорой помощи.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Из-за тяжелого состояния мужчину поместили в реанимацию.

По факту ведется расследование.

Рамин Шахбазов

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!