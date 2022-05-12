На высокопоставленное должностное лицо МЧС заведено уголовное дело

На высокопоставленное должностное лицо Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана заведено уголовное дело.

На высокопоставленное должностное лицо Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана заведено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в Губинской районной прокуратуре.

Сообщается, что завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса на бывшего замначальника по технике Губинской районной государственной части пожарной охраны Госслужбы пожарной охраны МЧС Рамиля Алиева по факту вымогательства денег у различных людей под предлогом трудоустройства в период, когда он находился на должности.

Следствие выявило обоснованные подозрения, что Рамиль Алиев совершил мошенничество, пользуясь доверием людей и злоупотребив должностными полномочиями, в целом присвоил у различных людей 21 500 манатов в обмен на обещание устроить на работу пожарным в Губинскую районную государственную часть пожарной охраны.

Рамилю Алиеву предъявлены окончательные обвинения по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 () и 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки).

Уголовное дело направлено в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям на рассмотрение.