На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство

9-10 января 2021 года в результате контрольно-профилактических мероприятий был выявлен и возвращен 3 521 транспортное средство, пытавшееся без соответствующего разрешения пересечь эти посты

На постах, установленных в 5 городах и 12 районах Азербайджана в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), продолжаются контрольно-профилактические проверки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

9-10 января 2021 года в результате контрольно-профилактических мероприятий был выявлен и возвращен 3 521 транспортное средство, пытавшееся без соответствующего разрешения пересечь эти посты.

В то же время в отношении 5 083 человек были применены меры административного взыскания, 4 - административного ареста