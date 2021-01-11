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На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство

На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство 9-10 января 2021 года в результате контрольно-профилактических мероприятий был выявлен и возвращен 3 521 транспортное средство, пытавшееся без соответствующего разрешения пересечь эти посты
Происшествия
11 января 2021 г. 13:16
На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство

На постах, установленных в 5 городах и 12 районах Азербайджана в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), продолжаются контрольно-профилактические проверки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

9-10 января 2021 года в результате контрольно-профилактических мероприятий был выявлен и возвращен 3 521 транспортное средство, пытавшееся без соответствующего разрешения пересечь эти посты.

В то же время в отношении 5 083 человек были применены меры административного взыскания, 4 - административного ареста

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