На выходные в отношении 8 больных коронавирусом открыто уголовное дело

Продолжаются профилактические мероприятия в связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения коронавируса

Продолжаются профилактические мероприятия в связи с особым карантинным режимом, введенным в Азербайджане в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, 26-27 декабря сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 9 коронавирусных больных, проходивших лечение в домашних условиях. В отношении 8 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.