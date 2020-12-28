О нас
Report Georgia
Аудио новости

На выходные в отношении 8 больных коронавирусом открыто уголовное дело

На выходные в отношении 8 больных коронавирусом открыто уголовное дело Продолжаются профилактические мероприятия в связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения коронавируса
Происшествия
28 декабря 2020 г. 11:14
На выходные в отношении 8 больных коронавирусом открыто уголовное дело
0 : 00
0 : 00

Продолжаются профилактические мероприятия в связи с особым карантинным режимом, введенным в Азербайджане в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, 26-27 декабря сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 9 коронавирусных больных, проходивших лечение в домашних условиях. В отношении 8 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şənbə-bazar günləri 8 COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanıldı

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна
21 декабря 2020 г. 14:07
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
21 декабря 2020 г. 15:49
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
23 декабря 2020 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi