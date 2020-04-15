На водителя, сбившего в Гаджикабуле полицейского, завели уголовное дело

14 апреля около 12 часов полудня житель Тертерского района Эльшад Мамедов на управляемом им автомобиле марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 10-OO-018 проигнорировал законное требование полицейского остановиться на установленном на территории Гаджигабульского района стационарном посту полиции в связи с особым карантинным режимом, и сбив полицейского, продолжил движение на высокой скорости.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, по факту в прокуратуре Гаджигабульского района возбуждено уголовное дело по статьям 139-1.1 (нарушение санитарно-гигиенического, карантинного и противоэпидемического режимов) и 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) УК АР:

"Расследование также установило, что пассажиры автомобиля Натик Гусейнзаде и Анар Фаталиев также грубо нарушили требования особого карантинного режима.

Э.Мамедов, Н.Гусейнзаде и А.Фаталиев были задержаны и привлечены к следствию.

По делу продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия".

Э.Мамедов является заместителем директора ЗАО "Векилоглу" – производителя семечек "Патрон".