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На въездах-выездах из Баку, улицах и проспектах установлены карантинные посты

На въездах-выездах из Баку, улицах и проспектах установлены карантинные посты В отношении нарушителей правил в законном порядке будут приниматься меры административного взыскания
Происшествия
14 декабря 2020 г. 11:10
На въездах-выездах из Баку, улицах и проспектах установлены карантинные посты

На въездах и выездах из столицы, улицах и проспектах, подпадающих под административную территорию, установлены стационарные и мобильные карантинные посты.

Об этом Report сообщили в Управлении государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

Сообщается, что созданы наряды из сотрудников полиции и военнослужащих Внутренних войск.

Основная цель – предотвратить дальнейшее распространение пандемии коронавируса в республике и снизить до минимума новые случаи заражения. Поэтому еще раз просьба к гражданам следовать соответствующим требованиям Оперштаба при Кабмине. В отношении нарушителей правил в законном порядке будут приниматься меры административного взыскания.

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Версия на азербайджанском языке Bakının giriş-çıxışında, küçə və prospektlərində karantin postları qurulub

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