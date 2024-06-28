На участке реки Пирсаат в Гаджигабульском районе произошел сход селей

В результате интенсивных дождей на участке реки Пирсаат, проходящей через село Губалыбалоглан Гаджигабульского района, произошел сход селей.

В результате интенсивных дождей на участке реки Пирсаат, проходящей через село Губалыбалоглан Гаджигабульского района, произошел сход селей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, по этой причине некоторые территории подверглись затоплению. В связи с этим, для принятия необходимых и неотложных мер были немедленно привлечены войска гражданской обороны МЧС и силы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

Отмечается, что войсками гражданской обороны на участке реки, проходящем через сельскую местность, в необходимых местах проводятся работы по возведению плотины.