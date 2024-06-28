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На участке реки Пирсаат в Гаджигабульском районе произошел сход селей

На участке реки Пирсаат в Гаджигабульском районе произошел сход селей В результате интенсивных дождей на участке реки Пирсаат, проходящей через село Губалыбалоглан Гаджигабульского района, произошел сход селей.
Происшествия
28 июня 2024 г. 10:58
На участке реки Пирсаат в Гаджигабульском районе произошел сход селей

В результате интенсивных дождей на участке реки Пирсаат, проходящей через село Губалыбалоглан Гаджигабульского района, произошел сход селей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, по этой причине некоторые территории подверглись затоплению. В связи с этим, для принятия необходимых и неотложных мер были немедленно привлечены войска гражданской обороны МЧС и силы Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

Отмечается, что войсками гражданской обороны на участке реки, проходящем через сельскую местность, в необходимых местах проводятся работы по возведению плотины.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabulda bəzi əraziləri sel suları basıb, insanlar təxliyə edilib

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