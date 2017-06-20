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    На турецко-иранской границе произошел взрыв, ранены двое граждан Азербайджана

    Пострадавшие размещены в Государственной больнице Игдыра

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В результате взрыва при очистке мин на границе Турции и Ирана пострадали двое гражданин Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на Haber7, взрыв произошел у подножия горы Кючюк Агры близ района Аралык в провинции Игдыр.

    В результате взрыва при очистке границы от мин ранены граждане Азербайджана - 35-летний Рази Асланов и 38-летний Руслан Абишов.

    По информации, у Рази Асланова пострадали руки и глаза, у Руслана Абишова – ноги и различные части тела. Пострадавшие размещены в Государственной больнице Игдыра.

    Согласно информации, очисткой от мин на данной территории занимаются эксперты из Турции, Азербайджана и Мозамбика.

    Факт расследуется.

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