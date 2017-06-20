На турецко-иранской границе произошел взрыв, ранены двое граждан Азербайджана

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В результате взрыва при очистке мин на границе Турции и Ирана пострадали двое гражданин Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, взрыв произошел у подножия горы Кючюк Агры близ района Аралык в провинции Игдыр.

В результате взрыва при очистке границы от мин ранены граждане Азербайджана - 35-летний Рази Асланов и 38-летний Руслан Абишов.

По информации, у Рази Асланова пострадали руки и глаза, у Руслана Абишова – ноги и различные части тела. Пострадавшие размещены в Государственной больнице Игдыра.

Согласно информации, очисткой от мин на данной территории занимаются эксперты из Турции, Азербайджана и Мозамбика.

Факт расследуется.