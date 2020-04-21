На требование полиции предъявить документ гражданин достал нож

В связи с введенным в Азербайджане особым карантинным режимом сотрудники Шекинского Городского районного отдела полиции подошли к гражданину на улице на территории района и потребовали предъявить документы и разрешение на выход из дома. Мужчина оказал сопротивление, проигнорировав законное требование сотрудников полиции.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Полицейские призвали мужчину к правопорядку, однако тот продолжая свои незаконные действия, достал нож и попытался нанести ранение сотруднику полиции. Однако в результате оперативных действий сотрудников полиции гражданин был обезврежен и доставлен в отделение полиции.

В отделении была установлена личность задержанного, им оказался житель города Шеки Санан Юсифов, который вышел из дома без разрешения, нарушив правила карантинного режима. Кроме того, С.Юсифов находился в легкой степени алкогольного опьянения.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.