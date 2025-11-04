На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим
Происшествия
- 04 ноября, 2025
- 20:31
В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт снижен до 20 км/час.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.
В связи с этим на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".
Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.
