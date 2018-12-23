 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На трассе Евлах Барда автомобиль врезался в бетонное ограждение

    Евлах. 23 декабря. REPORT.AZ/ На трассе Евлах-Барда произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

    Как сообщает западное бюро Report, атвомобиль марки "ВАЗ-2107" врезался в бетонное ограждение на части трассы, пролегающей через Евлах.

    В результате, два человека получили тяжелые телесные травмы. Раненые помещены в больницу. В настоящее время устанавливаются их личности.

    По факту начато расследование.

    Ранее в Геранбое машина врезалась в прицеп трактора.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi