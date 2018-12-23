На трассе Евлах Барда автомобиль врезался в бетонное ограждение

Евлах. 23 декабря. REPORT.AZ/ На трассе Евлах-Барда произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает западное бюро Report, атвомобиль марки "ВАЗ-2107" врезался в бетонное ограждение на части трассы, пролегающей через Евлах.

В результате, два человека получили тяжелые телесные травмы. Раненые помещены в больницу. В настоящее время устанавливаются их личности.

По факту начато расследование.

Ранее в Геранбое машина врезалась в прицеп трактора.