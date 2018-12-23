На трассе Евлах Барда автомобиль врезался в бетонное ограждение

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Евлах. 23 декабря. REPORT.AZ/ На трассе Евлах-Барда произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает западное бюро Report, атвомобиль марки "ВАЗ-2107" врезался в бетонное ограждение на части трассы, пролегающей через Евлах.
В результате, два человека получили тяжелые телесные травмы. Раненые помещены в больницу. В настоящее время устанавливаются их личности.
По факту начато расследование.
Ранее в Геранбое машина врезалась в прицеп трактора.
Valeh DadaşovАвтор новости