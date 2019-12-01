На трассе Баку-Сумгайыт произошло ДТП, есть пострадавший - ВИДЕО

На трассе Баку-Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент был зафиксирован в поселке Джейранбатан.

Так, движущийся по шоссе легковой автомобиль "Ford" внезапно потеряв управление, врезался в придорожные разъединительные железные конструкции.

Скорость машины была настолько высока, что, перевернувшись, она упала в направлении озера Джейранбатан.

Отмечается, что во время аварии водитель получил тяжелые травмы.