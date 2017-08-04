На трассе Баку-Сумгайыт произошла авария, погибли отец и сын - ФОТО

Абшерон. 4 августа. REPORT.AZ/ Стали известны имена погибших в аварии на трассе Баку-Сумгайыт.

Как сообщает Report, погибли отец и сын - Исмиханов Этибар Ризван оглу 1974 г.р. и Исмиханов Араз Этибар оглу 1997 г.р.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что на проходящем по территории поселка Джейранбатан участке трассы Баку-Сумгайыт произошло ДТП. Автомобиль марки "Газель" столкнулся с задней частью грузовика марки MAN. В результате водитель и пассажир "Газели" скончались.

Из-за деформации "Газели" тела погибших из кабины извлекли сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

Факт расследуется.