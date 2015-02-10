​На трассе Баку-Шамахы столкнулись три автомобиля - ФОТО

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ / На трассе Баку-Шамахы, в поселке Мушвигабад произошло дорожно транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Как сообщает Report, автомобиль марки “Daewoo”, управляемый Нуралиевым Айдыном Сейидага оглы, заворачивая в поселок, не уступил автомобилю на встречной полосе. В результате, автомашина “Daewoo" столкнулась с автомобилем марки “Wolksfagen”, за рулем которого был Велиев Рафик Исмаил оглы. После этого, “Wolksfagen”, потеряв управление, врезался в стоявший неподалеку автомобиль “Naz Lifan”, принадлежащий Узеиру Атакишиеву. В результате ДТП никто не пострадал, однако все три автомобиля пришли в непригодность. На место аварии были привлечены сотрудники дорожной полиции.