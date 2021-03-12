На трассе Баку-Шамахы-Евлах наблюдается гололед

Автомобильная дорога Баку-Шамахы-Евлах покрыта льдом.
Как сообщает Report, продолжающийся с ночи снегопад затруднил движение автомобилей на дорогах.
Водителям, которые остаются на дороге в связи с неблагоприятными погодными условиями, оказывают помощь сотрудники дорожной полиции.
Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями с просьбой быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.