На трассе Баку-Шамахы-Евлах наблюдается гололед

Водителям, которые остаются на дороге в связи с неблагоприятными погодными условиями, оказывают помощь сотрудники дорожной полиции

Автомобильная дорога Баку-Шамахы-Евлах покрыта льдом.

Как сообщает Report, продолжающийся с ночи снегопад затруднил движение автомобилей на дорогах.

Водителям, которые остаются на дороге в связи с неблагоприятными погодными условиями, оказывают помощь сотрудники дорожной полиции.

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями с просьбой быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.