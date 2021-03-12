О нас
Report Georgia
Аудио новости

На трассе Баку-Шамахы-Евлах наблюдается гололед

На трассе Баку-Шамахы-Евлах наблюдается гололед Водителям, которые остаются на дороге в связи с неблагоприятными погодными условиями, оказывают помощь сотрудники дорожной полиции
Происшествия
12 марта 2021 г. 11:09
На трассе Баку-Шамахы-Евлах наблюдается гололед
0 : 00
0 : 00

Автомобильная дорога Баку-Шамахы-Евлах покрыта льдом.

Как сообщает Report, продолжающийся с ночи снегопад затруднил движение автомобилей на дорогах.

Водителям, которые остаются на дороге в связи с неблагоприятными погодными условиями, оказывают помощь сотрудники дорожной полиции.

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями с просьбой быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı-Şamaxı-Yevlax yolu buz bağlayıb - VİDEO

Новости партнеров

Самое читаемое

Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
5 марта 2021 г. 15:16
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
6 марта 2021 г. 13:17
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
В Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
ФотоВ Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
7 марта 2021 г. 13:19
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
10 марта 2021 г. 15:44
Палач Кочарян затягивает Армению в воронку кровавых событий
Палач Кочарян затягивает Армению в воронку кровавых событий
5 марта 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi