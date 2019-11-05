На трассе Баку-Губа в результате ДТП пострадали 5 человек

На магистральной автомобильной дороге Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, в результате ДТП пострадали 5 человек.
Так, Бахтияр Фазиль оглы Мамедов, 1984 года рождения, Хаяла Васил гызы Велиева, 1995 года рождения, Рафаэль Неймят оглы Велиев, Хурия Шихбаба гызы Велиева, 1964 года рождения и Нихад Хаял оглы Амрахов, 2013 года рождения получили различные телесные повреждения.
Пострадавшие были доставлены в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости