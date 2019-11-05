На трассе Баку-Губа в результате ДТП пострадали 5 человек

На трассе Баку-Губа в результате ДТП пострадали 5 человек

5 ноября, 2019 02:20

https://report.az/storage/news/bfa4bee3bd384d9447c713172b8c9b51/11d7e9f6-0978-4704-bfbe-adb78dc4af84_292.jpg На магистральной автомобильной дороге Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает сумгайытско-абшеронское бюро Report, в результате ДТП пострадали 5 человек. Так, Бахтияр Фазиль оглы Мамедов, 1984 года рождения, Хаяла Васил гызы Велиева, 1995 года рождения, Рафаэль Неймят оглы Велиев, Хурия Шихбаба гызы Велиева, 1964 года рождения и Нихад Хаял оглы Амрахов, 2013 года рождения получили различные телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи. По факту ведется расследование.

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