​На трассе Баку-Губа произошло тяжелое ДТП, погибло 5 человек

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило официальное заявление в связи с тяжелым дорожно-транспортным происшествием на трассе Баку-Губа.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства, на 45-м км трассы Баку-Губа легковой автомобиль марки Opel врезался в стоящий на обочине легковой автомобиль марки Mercedes. В результате 5 пассажиров подвергшегося деформации автомобиля марки Opel от полученных травм различной степени тяжести скончались на месте происшествия. На место происшествия незамедлительно были привлечены спасательные силы МЧС, тела были извлечены из автомобиля и переданы по назначению.

Кроме того, в селе Барлы Губинского района (в 15 км от районного центра) принадлежащий гражданину легковой автомобиль марки ВАЗ врезался в дерево. На место происшествия незамедлительно были привлечены спасательные силы МЧС. В результате оценки оперативной обстановки на месте происшествия было выявлено, что пассажир легкового автомобиля Гасымова Севиль Исиф гызы 1961 года рождения погибла и ее тело было зажато в деформированном автомобиле. Пожарники-спасатели извлекли тело из автомобиля и передали по назначению.