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    На трассе Баку-Губа произошло ДТП: 3 человека погибли, 1 ранен

    По факту начато расследование© Report

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ На магистрали Баку-Губа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на участке магистральной дороги, пролегающем по территории поселка Тагиева в городе Сумгайыт.

    По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое, еще один человек получил тяжелые травмы. 

    На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и Станции скорой медицинской помощи.

    По факту начато расследование.

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