На трассе Баку-Губа произошла цепная авария - ФОТО

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на трассе Баку-Губа произошла цепная авария.
Как сообщает Report, на мосту над кругом Хырдалан-Масазыр автомобиль марки Mercedes столкнулся с BMW, после того как в него врезался другой автомобиль марки Mercedes.
Всем 3 автомобилям нанесен серьезный ущерб. На место происшествия привлечены работники полиции и страхования.
В результате ДТП на дороге образовалась пробка. В настоящее время сотрудники ГДП регулируют движение транспорта на дороге.
Tural İbadlıАвтор новости