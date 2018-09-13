На трассе Баку-Губа произошла цепная авария - ФОТО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на трассе Баку-Губа произошла цепная авария.

Как сообщает Report, на мосту над кругом Хырдалан-Масазыр автомобиль марки Mercedes столкнулся с BMW, после того как в него врезался другой автомобиль марки Mercedes.

Всем 3 автомобилям нанесен серьезный ущерб. На место происшествия привлечены работники полиции и страхования.

В результате ДТП на дороге образовалась пробка. В настоящее время сотрудники ГДП регулируют движение транспорта на дороге.