 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На трассе Баку-Губа попал в аварию грузовой автомобиль, водитель погиб

    Shacman, потеряв управление, врезался в железный забор© Report

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ На 32 км дороги Баку-Губа грузовой автомобиль марки Shacman потерял управление и врезался в железный забор.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, информация об этом поступила в Центр управления кризисными ситуациями.

    Тело водителя грузового автомобиля Фирудина Азиз оглу Гасымова 1957 г.р. было извлечено из автомобиля спасателями Сумгайытского регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям и передано соответствующим органам. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi