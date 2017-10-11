На трассе Баку-Губа попал в аварию грузовой автомобиль, водитель погиб

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ На 32 км дороги Баку-Губа грузовой автомобиль марки Shacman потерял управление и врезался в железный забор.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, информация об этом поступила в Центр управления кризисными ситуациями.

Тело водителя грузового автомобиля Фирудина Азиз оглу Гасымова 1957 г.р. было извлечено из автомобиля спасателями Сумгайытского регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям и передано соответствующим органам.