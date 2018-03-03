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    На трассе Баку-Губа автомобиль сбил пожилого мужчину и скрылся с места происшествия

    Раненый был обнаружен на обочине дороги в бессознательном состоянии© Report

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ На 11 км трассы Баку-Губа произошло ДТП с пешеходом.

    Как передает Report, в части дороги, пролегающей через Бинагадинский район, Новрузов Юсиф Эййуб оглы 1952 г. был обнаружен в бессознательном состоянии на обочине дороги.

    С помощью машины скорой помощи он был помещен в Клинический медицинский центр № 1.

    В ходе расследования сотрудников правоохранительных органов, было установлено, что он был сбит автомобилем. Ведется поиск водителя.

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