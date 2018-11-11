На трассе Баку-Газах столкнулись два автомобиля

Агстафа. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию Агстафинского района. В результате столкновения двух автомобилей телесные травмы различной степени тяжести получил житель Шамкирского района Мустафаев Тельман.

В больнице раненому была оказана медицинская помощь, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.

Ранее в результате ДТП в Саатлы погибли мать и ее годовалый ребенок.