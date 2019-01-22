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    На трассе Баку-Газах произошло ДТП со смертельным исходом

    Геранбой. 22 января. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через город Далимамедли.

    В результате потери управления перевернулся грузовик. В тяжелом состоянии водитель был доставлен в Гянджинскую больницу скорой помощи, где позже скончался.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Шеки произошла дорожная авария.

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