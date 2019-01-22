На трассе Баку-Газах произошло ДТП со смертельным исходом

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Геранбой. 22 января. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через город Далимамедли.
В результате потери управления перевернулся грузовик. В тяжелом состоянии водитель был доставлен в Гянджинскую больницу скорой помощи, где позже скончался.
По факту ведется расследование.
Ранее в Шеки произошла дорожная авария.
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