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    На трассе Баку-Газах произошло ДТП, есть пострадавший

    Кюрдамир. 7 июля. REPORT.AZ/ На части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через Кюрдамир произошло ДТП.

    Как сообщает центральное аранское бюро Report, легковой автомобиль марки “ВАЗ-2105” с государственным регистрационным номером "11-BC-441" столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Sprinter".

    В результате ДТП, водитель “ВАЗ-2105”, 1963-го года рождения Керимов Этраф Керим оглы с ранениями различной степени тяжести был помещен в центральную районную больницу Кюрдамира.

    По факту ведется расследование.

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