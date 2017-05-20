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    На трассе Баку-Газах произошла крупная авария: 5 человек погибло - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО-2 - ФОТО

    По факту сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции ведется расследование.
    © Report.az

    Гаджигабул. 20 мая. REPORT.AZ/ Установлены личности погибших в результате аварии в Гаджигабуле.

    Как сообщает аранское бюро Report, это Амираслан Мушвиг оглу Амирасланлы 1998 г.р., Эльвин Вахид оглу Гусейнов 1998 г.р., Ализамин Фикрет оглу Азадлы 1999 г.р., Эльчин Джахангир оглу Ахмедов и Мурад Рафаэль оглу Сулейманлы 2000 г.р.

    Сообщается, что погибшие были студентами финансово-экономического колледжа.

    ***16:35, добавлены фото

    Установлена личность одного из погибших в результате аварии с участием автомобиля марки Hundai с государственными номерными знаками 90-LD-773.

    Как сообщает аранское бюро Report, за рулем автомобиля был Амираслан Мушвиг оглу Амирасланлы 1998 г.р. 

    Устанавливаются личности остальных погибших.

    Их тела доставлены в ширванское городское бюро судебно-медицинской экспертизы.

    Сообщается, что погибшие были жителями Имишли. Все они были студентами.

    ***15:35

    На трассе Баку-Газах произошла крупная авария.

    Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло в районе 15:00 на участке магистральной дороги Баку-Газах, пролегающей по территории Гаджигабульского района, вблизи поста Наваи. Потерявший управление автомобиль перевернулся на обочине дороги, 5 человек погибли.

    По факту сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции ведется расследование.

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