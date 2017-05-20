На трассе Баку-Газах произошла крупная авария: 5 человек погибло - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО-2 - ФОТО

Гаджигабул. 20 мая. REPORT.AZ/ Установлены личности погибших в результате аварии в Гаджигабуле.
Как сообщает аранское бюро Report, это Амираслан Мушвиг оглу Амирасланлы 1998 г.р., Эльвин Вахид оглу Гусейнов 1998 г.р., Ализамин Фикрет оглу Азадлы 1999 г.р., Эльчин Джахангир оглу Ахмедов и Мурад Рафаэль оглу Сулейманлы 2000 г.р.
Сообщается, что погибшие были студентами финансово-экономического колледжа.
***16:35, добавлены фото
Установлена личность одного из погибших в результате аварии с участием автомобиля марки Hundai с государственными номерными знаками 90-LD-773.
Как сообщает аранское бюро Report, за рулем автомобиля был Амираслан Мушвиг оглу Амирасланлы 1998 г.р.
Устанавливаются личности остальных погибших.
Их тела доставлены в ширванское городское бюро судебно-медицинской экспертизы.
Сообщается, что погибшие были жителями Имишли. Все они были студентами.
***15:35
На трассе Баку-Газах произошла крупная авария.
Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло в районе 15:00 на участке магистральной дороги Баку-Газах, пролегающей по территории Гаджигабульского района, вблизи поста Наваи. Потерявший управление автомобиль перевернулся на обочине дороги, 5 человек погибли.
По факту сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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