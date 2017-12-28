На трассе Баку-Газах произошла авария, есть раненые

Геранбой. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающем по территории Геранбойского района. По информации, в результате столкновения двух автомобилей марок Mercedes пострадали 3 человека. Один из них - житель города Баку Бахруз Акиф оглу Сулейманов 1984 г.р. был помещен в больницу. Водителю и одному пассажиру другого автомобиля была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

По факту ведется расследование.