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    На трассе Баку-Газах произошла авария, есть раненые

    Геранбой. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающем по территории Геранбойского района. По информации, в результате столкновения двух автомобилей марок Mercedes пострадали 3 человека. Один из них - житель города Баку Бахруз Акиф оглу Сулейманов 1984 г.р. был помещен в больницу. Водителю и одному пассажиру другого автомобиля была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

    По факту ведется расследование.

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