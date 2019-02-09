На трассе Баку-Газах перевернулся автомобиль

Геранбой. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Геранбойском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, автомобиль, двужиущийся в направлении Баку, перевернулся на части автотрассы, пролегаюащей через территорию района.

В результате, телесные травмы получили пассажиры - Исмаилова Земфира (1964) и Исмаилов Джанполад (1963). Водитель Имаилов Эльхан Джанполад оглы (1991), еще одна женщина и двое детей получили незначительные раны. На месте им была оказана амбулаторная помощь.

По факту ведется расследование.