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    На трассе Баку-Газах пьяный водитель совершил ДТП и сам же пострадал - ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Шамкир. 3 апреля. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Газах произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Баку-Газах, пролегающем через территорию села Галаган Шамкирского района. Автомобиль, управляемый находившимся в нетрезвом состоянии жителем Шамкирского района Вилаятом Анвер оглы Аббасовым 1971 г.р., врезался в препятствие. В результате, водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести и был помещен в больницу. Состояние пострадавшего средней тяжести.

    По факту начато расследование.

    *** 09:20

    Шамкир. 3 апреля. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Газах произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке магистрали, пролегающем по территории Шамкирского района.

    К месту происшествия привлечены сотрудники Дорожно-патрульной службы и врачи станции скорой медицинской помощи.

    По факту начато расследование.

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