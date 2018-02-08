На трассе Баку-Газах ограничено движение транспорта

Геранбой. 8 февраля. REPORT.AZ/ На автомобильной дороге Баку-Газах из-за густого тумана ограничено движение транспортных средств.
Как сообщает западное бюро Report, с раннего утра густой туман затрудняет движение транспорта на участке автомагистрали, пролегающем по территории Геранбойского района.
По причине неблагоприятных погодных условий водители вынуждены ограничить скорость, либо вовсе прекратить движение по трассе.
В настоящее время сохраняется туманная погода.
Valeh DadaşovАвтор новости
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