На трассе Баку-Газах ограничено движение транспорта

8 февраля, 2018 11:02

© Report Геранбой. 8 февраля. REPORT.AZ/ На автомобильной дороге Баку-Газах из-за густого тумана ограничено движение транспортных средств. Как сообщает западное бюро Report, с раннего утра густой туман затрудняет движение транспорта на участке автомагистрали, пролегающем по территории Геранбойского района. По причине неблагоприятных погодных условий водители вынуждены ограничить скорость, либо вовсе прекратить движение по трассе. В настоящее время сохраняется туманная погода.