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    На трассе Баку-Газах ограничено движение транспорта

    © Report

    Геранбой. 8 февраля. REPORT.AZ/ На автомобильной дороге Баку-Газах из-за густого тумана ограничено движение транспортных средств.

    Как сообщает западное бюро Report, с раннего утра густой туман затрудняет движение транспорта на участке автомагистрали, пролегающем по территории Геранбойского района.

    По причине неблагоприятных погодных условий водители вынуждены ограничить скорость, либо вовсе прекратить движение по трассе.

    В настоящее время сохраняется туманная погода.

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