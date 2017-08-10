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    На трассе Баку-Газах Mercedes врезался в "КамАЗ", водитель погиб

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование© Report

    Геранбой. 10 августа. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Газах произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает западное бюро Report, случай произошел на участке дороги Баку-Газах, пролегающем по территории села Борсунлу Геранбойского района.

    Так, автомобиль марки Mercedes-Benz, ехавший в направлении Шамкира, потерял управление и врезался в грузовой автомобиль марки "КамАЗ". В результате водитель Mercedes-Benz, житель Шамкирского района Эльчин Гасанов 1981 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия.

    По факту в Главном управлении Государственной дорожной полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется расследование.

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