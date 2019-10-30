На трассе Баку-Газах-Грузия грузовик сбил пешехода

На трассе Баку-Газах-Грузия произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел 29 октября в 21:30 на отрезке дороги, пролегающем по территории Уджарского района.

Так, житель Балакенского района 1972 г.р. на принадлежащем ему грузовом автомобиле Ford-Tranzit сбил пытавшегося перейти дорогу жителя Гусарского района Кянана Мирзалиева 1988 г.р. Пострадавший скончался на месте ДТП.

По факту в Главном управлении следствия и дознания МВД Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 263.2-й (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) и 263.1-й (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего лица), ведется следствие.