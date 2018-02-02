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    На трассе Алят-Астара туман создал проблемы движению автомобилей

    По этой причине движение транспортных средств происходит на низкой скорости© Report

    Билясувар. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Билясуваре туман создал проблемы в движении автомобилей.

    Как передает Аранское бюро Report, с ночи на территории района начала наблюдаться туманная погода.

    Сильный туман создал проблемы движению транспорта на участке магистральной автомобильной дороги Алят-Астара проходящей через Билясуварский район.

    По этой причине движение транспортных средств происходит на низкой скорости

    Также туманная погода наблюдается в некоторых сельских дорогах района. На указанных территориях на данный момент никаких дорожно-транспортных происшествий на зафиксировано.

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