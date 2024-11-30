На трассе Агдере-Кяльбаджар перевернулся пикап, есть погибшие

В ДТП на трассе Агдере-Кяльбаджар погибли четыре человека, еще один получил различные травмы.
Как передает карабахское бюро
Пострадавший в аварии Зульфугаров Илькин Гурбан оглу был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
Расследование по факту продолжается.
По меньшей мере три человека погибли в ДТП с пикапом на трассе Агдере-Кяльбаджар.
Об этом сообщает карабахское бюро
Согласно информации, при опрокидывании автомобиля три человека погибли, еще один получил ранения.
По факту начато расследование.