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На трассе Агдере-Кяльбаджар перевернулся пикап, есть погибшие

На трассе Агдере-Кяльбаджар перевернулся пикап, есть погибшие По меньшей мере три человека погибли в ДТП с пикапом на трассе Агдере-Кяльбаджар.
Происшествия
30 ноября 2024 г. 21:11
На трассе Агдере-Кяльбаджар перевернулся пикап, есть погибшие

В ДТП на трассе Агдере-Кяльбаджар погибли четыре человека, еще один получил различные травмы.

Как передает карабахское бюро Report, в результате опрокидывания пикапа от полученных травм на месте происшествия погибли Керимов Асаф Рагуф оглу, Мамедов Самир Матлаб оглу, Гасанов Муталиб Тельман оглу и Алханов Сардар Имран оглу.

Пострадавший в аварии Зульфугаров Илькин Гурбан оглу был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Расследование по факту продолжается.

21:01

По меньшей мере три человека погибли в ДТП с пикапом на трассе Агдере-Кяльбаджар.

Об этом сообщает карабахское бюро Report.

Согласно информации, при опрокидывании автомобиля три человека погибли, еще один получил ранения.

По факту начато расследование.

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