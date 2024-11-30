На трассе Агдере-Кяльбаджар перевернулся пикап, есть погибшие

По меньшей мере три человека погибли в ДТП с пикапом на трассе Агдере-Кяльбаджар.

В ДТП на трассе Агдере-Кяльбаджар погибли четыре человека, еще один получил различные травмы.

Как передает карабахское бюро Report , в результате опрокидывания пикапа от полученных травм на месте происшествия погибли Керимов Асаф Рагуф оглу, Мамедов Самир Матлаб оглу, Гасанов Муталиб Тельман оглу и Алханов Сардар Имран оглу.

Пострадавший в аварии Зульфугаров Илькин Гурбан оглу был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Расследование по факту продолжается.

21:01

По меньшей мере три человека погибли в ДТП с пикапом на трассе Агдере-Кяльбаджар.

Об этом сообщает карабахское бюро Report .

Согласно информации, при опрокидывании автомобиля три человека погибли, еще один получил ранения.

По факту начато расследование.