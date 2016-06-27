На территории сноса на "Советской" произошел пожар - ФОТО

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ На известной улице Советской в Ясамальском районе города Баку произошел пожар.

Как сообщает Report, на месте сноса старых зданий сгорели деревянные изделия и непригодные для пользования автомобильные шины.

Пожар распространился и на ближайшую парикмахерскую, в результате чего сгорела часть помещения. От пожара пострадал также автомобиль марки Мercedes, припаркованный перед парикмахерской.

Пожар был потушен пожарной бригадой, прибывшей на место происшествия.