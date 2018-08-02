На территории между Агсуинским и Шемахинским районами горит лес

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ 2 августа около 02:30 часов ночи на территории между Агсуинским и Шемахинским районами в лесу и прилегающих к лесу территориях произошел пожар.

Об этом сообщили Report в министерстве чрезвычайных ситуаций.

В район происшествия были привлечены пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны, войска Гражданской обороны, личный состав Службы спасения особого риска, 2 единицы вертолета МИ-17 авиационного отряда (более 200 человек личного состава и 20 единиц техники), сотрудники Исполнительной власти Агсуинского района, управления Лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.

Высоковольтные линии электропередач и постройки были защищены от пожара. Продолжаются меры по тушению пожара.