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    На территории между Агсуинским и Шемахинским районами горит лес

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ 2 августа около 02:30 часов ночи на территории между Агсуинским и Шемахинским районами в лесу и прилегающих к лесу территориях произошел пожар.

    Об этом сообщили Report в министерстве чрезвычайных ситуаций.

    В район происшествия были привлечены пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны, войска Гражданской обороны, личный состав Службы спасения особого риска, 2 единицы вертолета МИ-17 авиационного отряда (более 200 человек личного состава и 20 единиц техники), сотрудники Исполнительной власти Агсуинского района, управления Лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.

    Высоковольтные линии электропередач и постройки были защищены от пожара. Продолжаются меры по тушению пожара.

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