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​​​​​​​На территории Гызылагаджского заповедника задержан браконьер

​​​​​​​На территории Гызылагаджского заповедника задержан браконьер На территории Гызылагаджского заповедника задержан браконьер
Происшествия
21 августа 2023 г. 10:20
​​​​​​​На территории Гызылагаджского заповедника задержан браконьер

На территории Гызылагаджского заповедника задержан браконьер.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Лянкяранского линейного отдела полиции на водном транспорте совместно с сотрудниками Гызылагаджского заповедника задержали жителя Масаллинского района Анара Гасанова за незаконный вылов рыбы в акватории малого залива на территории заповедника.

У браконьера были изъяты лодка, синтетические сети и незаконно выловленная рыба. Установлено, что он нанес ущерб природе на сумму 1 155 манатов.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qızılağac Milli Parkının ərazisində qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb

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