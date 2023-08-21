​​​​​​​На территории Гызылагаджского заповедника задержан браконьер

На территории Гызылагаджского заповедника задержан браконьер

На территории Гызылагаджского заповедника задержан браконьер.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Лянкяранского линейного отдела полиции на водном транспорте совместно с сотрудниками Гызылагаджского заповедника задержали жителя Масаллинского района Анара Гасанова за незаконный вылов рыбы в акватории малого залива на территории заповедника.

У браконьера были изъяты лодка, синтетические сети и незаконно выловленная рыба. Установлено, что он нанес ущерб природе на сумму 1 155 манатов.

По факту ведется расследование.