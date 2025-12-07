На территории заповедника "Ичеришехер" проведены тактико-специальные учения

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана при организационной поддержке Главного оперативного управления провело на территории Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" тактико-специальные учения на тему "Организация оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций, поиск людей, оставшихся под завалами, и управление силами и средствами при проведении аварийно-спасательных работ".

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, цель проведения учений заключалась в информировании населения, проживающего на территории заповедника, и сотрудников действующих здесь объектов о возможных чрезвычайных ситуациях, совершенствовании действий и взаимодействия в условиях ЧС, проверке реалистичности существующих планов, а также проведении соответствующей просветительской работы.

В мероприятии приняли участие личный состав МЧС и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" - всего 46 человек, а также 6 единиц специальной техники.

Учения состояли из теоретической и практической частей.

В теоретической части сотрудники МЧС подробно информировали работников Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" о чрезвычайных ситуациях и правилах поведения в подобных условиях, включая вопросы организации эвакуации, и ответили на их вопросы.

В практической части были организованы действия командно-начальствующего состава по оценке обстановки, возникшей в результате условного "взрыва", сопровождавшегося условным пожаром на территории заповедника, оперативному реагированию сил и средств на происшествие, проведению разведки, поисково-спасательных работ и обеспечению взаимодействия. Условный пожар был в короткие сроки потушен силами противопожарной охраны Министерства, а условно "оставшиеся без помощи" люди в здании были "спасены" спасателями и после оказания первой помощи переданы по назначению.

Учения были успешно реализованы, достигнуты поставленные цели.

В завершение был проведен сбор для обсуждения полученных результатов и даны соответствующие поручения.