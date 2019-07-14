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На территории Дворца шекинских ханов сломалась ветка 500-летнего чинара, есть пострадавшие - ОФИЦИАЛЬНО

​На территории Дворца шекинских ханов сломалась ветка 500-летнего чина

На территории Дворца шекинских ханов сломалась ветка 500-летнего чинара, в результате этого двое пострадали.

Как передали Report из Министерство здравоохранения, в связи с происшествием 19 человек обратились в больницу.

Двое из них размещены в больницу, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Для разместившихся в больнице двух пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты.

Отметим, что находивший на территории Дворца шекинских ханов Ханский чинар посажен в 1530 году.  

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