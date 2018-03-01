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    На территории бизнес-центра в Баку найден артиллерийский снаряд - ФОТО

    Обнаруженный снаряд был вывезен с территории в центр утилизации ANAMA

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ На территории бизнес-центра в Наримановском районе Баку, по адресу проспект Гейдара Алиева 95, был найден артиллерийский снаряд.

    В связи с этим мобильная группа быстрого реагирования Национального агентства по расчистке территорий Азербайджана от мин (ANAMA), выехала на место опасной находки. 

    Как сообщили Report из ANAMA, при осмотре местности был обнаружен и изъят пустой артиллерийский снаряд (G-530) калибра 152 миллиметров.  Саперы вывезли его с территории в центр утилизации агентства. 

    Специалисты осмотрели еще 200 кв. м. прилегающих территорий, никаких опасных предметов больше не было обнаружено. 

    В целом, с 1 января по 28 февраля агентством обследованы земли площадью около 25 065 квадратных метров. В ходе очистки найдены 1070 неразорвавшихся боеприпасов, обезврежена одна противотанковая мина. 

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