На территории Бинагадинского района обнаружена противотанковая граната

В Баку обнаружена противотанковая граната.

В Баку обнаружена противотанковая граната.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

На горячую линию министерства 112 поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории Бинагадинского района Баку.

Прибывшая на место группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС обнаружила на указанной территории одну противотанковую гранату ПГ-2.

Боеприпас был вывезен с территории для последующего обезвреживания.

Других опасных или подозрительных предметов поблизости обнаружено не было.