О нас

На территории Бинагадинского района обнаружена противотанковая граната

На территории Бинагадинского района обнаружена противотанковая граната В Баку обнаружена противотанковая граната.
Происшествия
4 мая 2023 г. 11:21
На территории Бинагадинского района обнаружена противотанковая граната

В Баку обнаружена противотанковая граната.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

На горячую линию министерства 112 поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории Бинагадинского района Баку.

Прибывшая на место группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС обнаружила на указанной территории одну противотанковую гранату ПГ-2.

Боеприпас был вывезен с территории для последующего обезвреживания.

Других опасных или подозрительных предметов поблизости обнаружено не было.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda hərbi sursat aşkarlanıb

Самое важное

Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
4 мая 2023 г. 04:20
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
4 мая 2023 г. 02:03
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
4 мая 2023 г. 01:25
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
4 мая 2023 г. 01:06
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны Алят
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят"
4 мая 2023 г. 00:07
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
3 мая 2023 г. 23:54
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
3 мая 2023 г. 23:33
Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США
Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США
3 мая 2023 г. 23:00
Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая
Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая
3 мая 2023 г. 22:49
Ильхам Алиев: Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным
Ильхам Алиев: Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным
3 мая 2023 г. 22:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi