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    На территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,3 - ОБНОВЛЕНО

    Очаг землетрясения находился на глубине 36 км

    Гейчай. 28 февраля. REPORT.AZ На территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,3.

    Как сообщили в Report из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, подземные толчки были зафиксированы в 23:03 по местному времени в 17 км к северо-востоку от села Хыналыг на территории Губинского района.

    Очаг землетрясения находился на глубине 36 км. Подземные толчки не ощущались.

    ***23:21

    Гейчай. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе произошло землетрясение.

    Как передает Ширванское бюро Report, подземные толчки ощущались на территории района около 23:04.

    По предварительным данным, магнитуда подземных толчков составила 3.

    Данных о разрушениях и жертвах нет.

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