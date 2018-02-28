На территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,3 - ОБНОВЛЕНО

Гейчай. 28 февраля. REPORT.AZ На территории Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Как сообщили в Report из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, подземные толчки были зафиксированы в 23:03 по местному времени в 17 км к северо-востоку от села Хыналыг на территории Губинского района.
Очаг землетрясения находился на глубине 36 км. Подземные толчки не ощущались.
***23:21
Гейчай. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе произошло землетрясение.
Как передает Ширванское бюро Report, подземные толчки ощущались на территории района около 23:04.
По предварительным данным, магнитуда подземных толчков составила 3.
Данных о разрушениях и жертвах нет.
Valeh DadaşovАвтор новости
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