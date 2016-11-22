На теле одного из супругов, обнаруженных в Лянкяране, есть травмы - ОБНОВЛЕНО

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Лянкяран. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Пока рано говорить о причине смерти пожилых супругов в Лянкяране и утверждать, что причиной смерти стало убийство или же пищевое отравление".

Об этом корреспонденту южного бюро Report заявили из Лянкяранской районной прокуратуры.

В лянкяранском отделе Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии сказали, что трупы пока обследуются: "На теле умерших обнаружены различные травмы. На голове мужчины обнаружена вмятина. Будет проведено дополнительное обследование внутренних органов. Что же касается версии пищевого отравления, в результате предварительного обследования в желудке мужчины не было обнаружено признаков пищевого отравления. Однако говорить о точной причине смерти пока рано".

Согласно предварительному заключению экспертизы, причиной смерти супругов могли стать полученные травмы. Основания утверждать это дают травмы, выявленные при обследовании трупов. Однако взятые анализы отправят в Баку и лишь после этого выяснится истинная причина смерти супругов.

Факт расследуется Лянкяранской районной прокуратурой.